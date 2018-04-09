35-летний мужчина после отдыха в караоке-баре оказался в 39 больнице

35-летний мужчина после отдыха в караоке-баре оказался в 39 больницеВ дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что в ночь на 7 апреля 2018 года мужчина, находясь в помещении одного из караоке-баров по улице Торговой, во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры причинил тяжкие телесные повреждения 35-летнему потерпевшему. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 39.

По признакам преступления в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками патрульно-постовой службы отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду на месте происшествия установлен и задержан 25-летний молодой человек, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. Расследование продолжается.