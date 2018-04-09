В Югре полицейские возбудили уголовное дело в отношение похитителей нефти

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Нижневартовский» совместно с коллегами из УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре выявлена и задержана группа лиц причастная к хищению нефти с кустовых площадок Покачевского месторождения.

Оперативники установили, что мужчины 1983 и 1985 годов рождения, по предварительному сговору, на протяжении двух месяцев, занимались кражей «черного золота». За это время им удалось похитить 27 кубометров полезного ископаемого. Сумма ущерба составила более 250 000 рублей.

Нефть злоумышленники прятали в лесном массиве, в специально приготовленных емкостях. Три бочки, объемом по 10 кубометров и документацию сотрудники полиции обнаружили и изъяли в ходе проведения осмотра мест происшествия.

Известно, что задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались. Один из участников являлся работником одной из сервисных компаний, оказывающих услуги на рынке нефтегазовой отрасли, второй — представитель компании, оказывающие услуги и выполнение работ дорожно-строительной техникой, асфальтирование, выполнение землеройных работ, прокладка и ремонт трубопроводов.

В настоящее время в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй участник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.