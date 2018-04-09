Дали бой «резиновым» квартирам

Фото с ресурса img03.rl0.ru Сразу пять уголовных дел возбудили в Коврове в начале апреля. Все они проходят по одной статье — фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России

В ходе очередного рейда полицейские выявили аж 45 эпизодов фиктивной постановки на миграционный учёт иностранцев жителями Ковровского района. Интересно, а во Владимире как с этим борются?

Следствие установило, что в 2017 году 50-летняя ковровчанка прописала у себя в квартире 28 человек из среднеазиатских республик. От каждого получила за услугу денежное вознаграждение. По такой же схеме действовали 59 и 49-летние местные жители. Один прописал у себя семь человек, второй — четверых. Оба знали, что иностранцы жить у них не будут, но всё равно поставили их на учёт.

Также уголовные дела возбудили в отношении 37-летнего ковровчанина, фиктивно поставившего на учёт троих иностранных граждан, и 49-летнего местного жителя, отправившего уведомления о прибытии троих иностранных граждан.

Видимо, масштабные рейды полицейских грядут по всем крупным городам области. К слову, всем хозяевам квартир, которые прописали у себя иностранцев, грозит срок лишения свободы до трёх лет.