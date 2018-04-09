Житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены

Житель Лыскова признался, что жестоко расправился со своей женой на почве ревности. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он заключен под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Следствием установлено, что 25 марта в квартире на улице Ленина между супругами возникла ссора из-за длительного отсутствия жены дома. 34-летний обвиняемый вышел из себя и избил женщину деревянной ножкой от табурета. После муж задушил супругу.

В ходе допроса мужчина признался, что часто ревновал жену и не раз поднимал на нее руку.

Расследование продолжается.

Напомним, пациент зарезал соседа по палате за то, что тот стонал и мешал ему спать.