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Житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены
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Житель Лыскова признался в жестоком убийстве жены 

В городе N 15 минут назад
Фото: В городе N
Житель Лыскова признался, что жестоко расправился со своей женой на почве ревности. В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он заключен под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Следствием установлено, что 25 марта в квартире на улице Ленина между супругами возникла ссора из-за длительного отсутствия жены дома. 34-летний обвиняемый вышел из себя и избил женщину деревянной ножкой от табурета. После муж задушил супругу.
В ходе допроса мужчина признался, что часто ревновал жену и не раз поднимал на нее руку.
Расследование продолжается.
Напомним, пациент зарезал соседа по палате за то, что тот стонал и мешал ему спать.
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