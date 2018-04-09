В Новом Уренгое полицейскими по горячим следам раскрыта кража кабеля

6 апреля 2018 года в полицию Нового Уренгоя поступило заявление от представителя организации о том, что в период времени с 19 марта по 6 апреля 2018 года с территории базы неустановленное лицо похитило кабель длиной 3 620 метров, чем причинило организации материальный ущерб на сумму около 1,5 млн рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что на территории базы у нескольких организаций находились участки местности в аренде. Мужчина, работавший в одной из организаций, и его знакомый, воспользовавшись тем, что кабель находился на открытой местности, совершили его хищение.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к данному хищению двух мужчин 1991 и 1989 годов рождения, ранее не судимых.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10-и лет.