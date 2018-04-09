Ещё
В Новом Уренгое полицейскими по горячим следам раскрыта кража кабеля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новом Уренгое полицейскими по горячим следам раскрыта кража кабеля 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 15 минут назад
6 апреля 2018 года в полицию Нового Уренгоя поступило заявление от представителя организации о том, что в период времени с 19 марта по 6 апреля 2018 года с территории базы неустановленное лицо похитило кабель длиной 3 620 метров, чем причинило организации материальный ущерб на сумму около 1,5 млн рублей.
В ходе проверки полицейские установили, что на территории базы у нескольких организаций находились участки местности в аренде. Мужчина, работавший в одной из организаций, и его знакомый, воспользовавшись тем, что кабель находился на открытой местности, совершили его хищение.
По данному факту в следственном отделе ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к данному хищению двух мужчин 1991 и 1989 годов рождения, ранее не судимых.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10-и лет.
Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Полицейские в Татарстане задержали подозреваемых в получении незаконного денежного вознаграждения Ростовские полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в краже В Усть-Удинском районе Иркутской области направлено в суд дело о браконьерстве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок422
Рубль рухнул354
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»222
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй28
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение