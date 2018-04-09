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В Кировской области полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у пенсионера
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В Кировской области полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег у пенсионера 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 минут назад
На днях в межмуниципальный отдел МВД России «Лузский» обратился 85-летний житель районного центра — у него из дома пропали 250 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленник незаметно проник в дом и тихо прошел в спальню, хозяин, находившийся в другой комнате, не услышал и не заметил этого. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее судимый неработающий 44-летний житель Лузы ехал по улицам города на только что купленном автомобиле. А также на похищенные деньги он купил новый сотовый телефон, одежду, часть потратил на спиртное. Из похищенной суммы у подозреваемого удалось изъять около 30 тысяч рублей.
В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его на период проведения следственных действий под стражу. Задержанный проверяется на причастность к совершению иных преступлений.
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