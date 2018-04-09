Следователями завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух лиц в Мурашах

Как сообщалось ранее, 2 ноября 2017 года Юрьянским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц — женщины 1965 г.р. и мужчины 1972 г.р.

По версии следствия, ночью 2 ноября 2017 года обвиняемый, находясь у себя в квартире, расположенной в городе Мураши , распивал спиртное со своими знакомыми.

«Во время употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый стал наносить удары руками и деревянной доской потерпевшему. Женщина, выполняя общественный долг гражданина, попыталась остановить противоправные действия обвиняемого, однако после этого последний стал наносить удары и ей. От полученных повреждении потерпевшие скончались. После этого мужчина с места происшествия скрылся», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В отдел полиции об обнаружении тел погибших сообщил еще один знакомый обвиняемого, который случайно зашел в квартиру.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям в кратчайшие сроки место нахождения мужчины было установлено. На железнодорожном вокзале он был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.

Следователи СУ СКР по Кировской области незамедлительно провели тщательный осмотр места происшествия, допросили свидетелей по уголовному делу. Установлено, что обвиняемый характеризуется отрицательно, ранее судим, освобожден в 2016 года из мест лишения свободы по отбытию наказания за совершение убийства своей матери.

Следователи Первого отдела по расследованию особо важных дел собрали достаточную доказательственную базу, в настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения.

Фото — СУ СКР по Кировской области