Петрозаводчанина, продававшего телефон в Сети, обворовали дома

По версии полиции, молодые люди, подозреваемые в преступлении, ранее напали на сторожа в Соломенном.

30-летний петрозаводчанин разместил в Интернете объявление о продаже телефона. На него откликнулся покупатель, который приехал посмотреть товар. Провести сделку решили вечером, а заодно продавец пригласил отметить знакомство у себя дома. Но покупатель приехал не один, а с приятелем.

По сообщению МВД , в какой-то момент один из них напал на хозяина и, угрожая физической расправой, сказал, что забирает кольцо, цепочку и браслет. После ухода злоумышленников потерпевший обнаружил, что у него пропали еще два мобильных телефона и фотоаппарат. Ущерб превысил 90 тысяч рублей.

В числе подозреваемых оказались двое ранее судимых петрозаводчан 22 и 23 лет. Полицейские установили причастность подозреваемых к грабежу в Соломенном. Молодые люди напали на сторожа на строительной площадке и, пока один его удерживал, другой вынес электроинструмент. Стоимость похищенного превысила 130 тысяч. Оперативники выяснили, что похищенное было перепродано за 25 тысяч рублей. Фигуранты уголовных дел находятся под стражей. Стражи порядка считают, что задержанные могут быть причастны еще к нескольким преступлениям.