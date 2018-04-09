Ещё
Петрозаводчанина, продававшего телефон в Сети, обворовали дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петрозаводчанина, продававшего телефон в Сети, обворовали дома 

Карельские вести 24 минуты назад
По версии полиции, молодые люди, подозреваемые в преступлении, ранее напали на сторожа в Соломенном.
30-летний петрозаводчанин разместил в Интернете объявление о продаже телефона. На него откликнулся покупатель, который приехал посмотреть товар. Провести сделку решили вечером, а заодно продавец пригласил отметить знакомство у себя дома. Но покупатель приехал не один, а с приятелем.
По сообщению МВД, в какой-то момент один из них напал на хозяина и, угрожая физической расправой, сказал, что забирает кольцо, цепочку и браслет. После ухода злоумышленников потерпевший обнаружил, что у него пропали еще два мобильных телефона и фотоаппарат. Ущерб превысил 90 тысяч рублей.
В числе подозреваемых оказались двое ранее судимых петрозаводчан 22 и 23 лет. Полицейские установили причастность подозреваемых к грабежу в Соломенном. Молодые люди напали на сторожа на строительной площадке и, пока один его удерживал, другой вынес электроинструмент. Стоимость похищенного превысила 130 тысяч. Оперативники выяснили, что похищенное было перепродано за 25 тысяч рублей. Фигуранты уголовных дел находятся под стражей. Стражи порядка считают, что задержанные могут быть причастны еще к нескольким преступлениям.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Росгвардия задержала 39-летнюю женщину, разбившую дверной глазок Родственница из пригорода обокрала семейную пару петрозаводчан Транспортная полиция накрыла наркопритон в Петрозаводске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок422
Рубль рухнул354
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»222
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй28
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение