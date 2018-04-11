Главу ГК «Фон» Анатолия Ливаду освободили из СИЗО

11 апреля в ходе судебного заседания следователи сообщили, что расследование дела завершено, поэтому Ливада не сможет повлиять на следственные действия и основания для содержания его под стражей нет. В связи с этим подсудимому изменили меру пресечения на домашний арест до 13 мая.

Напомним, Анатолия Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он брал деньги с дольщиков, не имея при этом разрешения на строительство домов.