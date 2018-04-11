Ещё
Главу ГК «Фон» Анатолия Ливаду освободили из СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу ГК «Фон» Анатолия Ливаду освободили из СИЗО 

АиФ Казань 25 минут назад
Фото: АиФ Казань
Верховный суд РТ освободил Анатолия Ливаду из-под стражи, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-служба суда.
11 апреля в ходе судебного заседания следователи сообщили, что расследование дела завершено, поэтому Ливада не сможет повлиять на следственные действия и основания для содержания его под стражей нет. В связи с этим подсудимому изменили меру пресечения на домашний арест до 13 мая.
Напомним, Анатолия Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он брал деньги с дольщиков, не имея при этом разрешения на строительство домов.
Всего строительная компания «ФОН» построила около 70 многоэтажных домов. В 2013 году предприятие начало испытывать трудности и не смогло завершить строительство нескольких зданий в Казани, в числе которых ЖК «Симфония», ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный». В результате сформировалась группа дольщиков.
АиФ Казань: последние новости
В Татарстане задержали двоих мужчин, попытавшихся вскрыть шесть банкоматов Сотрудников Татсоцбанка подозревают в организации поджога машины должника В Татарстане пьяный житель изнасиловал пенсионерку и остался ночевать
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1419
Трамп выступил с призывом к России268
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии468
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства256
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
00:26
Рынок отреагировал на заявления Трампа
Рынки Экономика
03:43
Захарова ответила на угрозы Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение