Главу ГК «Фон» Анатолия Ливаду освободили из СИЗО 

Верховный суд РТ освободил Анатолия Ливаду из-под стражи, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-служба суда.
11 апреля в ходе судебного заседания следователи сообщили, что расследование дела завершено, поэтому Ливада не сможет повлиять на следственные действия и основания для содержания его под стражей нет. В связи с этим подсудимому изменили меру пресечения на домашний арест до 13 мая.
Напомним, Анатолия Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он брал деньги с дольщиков, не имея при этом разрешения на строительство домов.
Всего строительная компания «ФОН» построила около 70 многоэтажных домов. В 2013 году предприятие начало испытывать трудности и не смогло завершить строительство нескольких зданий в Казани, в числе которых ЖК «Симфония», ЖК «МЧС», ЖК «Молодежный». В результате сформировалась группа дольщиков.