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Прокуратура обжаловала приговор южноуральскому экс-министру по «социалке»
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Прокуратура обжаловала приговор южноуральскому экс-министру по «социалке» 

Уралинформбюро 46 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Южноуральская прокуратура обжаловала приговор бывшему и.о. министра социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву, который отделался условным сроком за растрату 38 миллионов рублей. Также реального лишения свободы избежала его подельница Ирина Кем.
"Суд, назначая условное наказание, сослался на значительные проблемы со здоровьем, однако имеющиеся у осужденных заболевания не входят в список заболеваний, препятствующий отбыванию наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества. Кроме того, в качестве смягчающего вину обстоятельства суд необоснованно учел способствование ходу расследования. Однако указанный вывод не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, поскольку виновность осужденных подтверждена совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования, и рассмотрения уголовного дела в суде", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным следствия, с декабря 2013-го по февраль 2014 года Бехтерев при помощи Кем заключал госконтракты по завышенной стоимости. В конце марта 2018 года суд дал экс-министру 6 лет лишения свободы условно, бизнесвумен — 5 лет. Кроме того, оба получили штрафы — 900 и 800 тысяч рублей соответственно.
Ранее по теме: Экс-глава минсоцотношений Южного Урала растратил 38 бюджетных миллионов
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