В Кургане прохожий ограбил квартиру на сто тысяч рублей 

Полиция Кургана расследует необычную квартирную кражу. Так, 1 апреля, 37-летний курганец прогуливаясь по улице Кремлева, заметил, что в одном из домов в квартире на первом этаже не горит свет. Злоумышленник встал около окна и прислушался, затем подождал немного и, окончательно убедившись, что квартира пуста, забрался внутрь. О том, что хозяева имеют дорогую технику и украшений в общей сумме более ста тысяч рублей, мужчина не знал. Сначала подозреваемый вынес из квартиры телевизор и ноутбук, а затем остальные ценности. Все похищенное воришка сдавал в круглосуточный ломбард, который находится в нескольких метрах.
Уже на следующее утро пропажу вещей обнаружил вернувшийся хозяин квартиры. Мужчина поспешил в полицию. Долго искать похитителя и похищенное не пришлось. В ломбарде нашлись вещи, портрет похитителя помогли составить сотрудники комиссионки. Сейчас воришка находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по г. Кургану.