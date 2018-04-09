Южноуральца арестовали за избиение ребёнка металлической трубой

Житель Южноуральска взят под стражу по обвинению в причинении тяжких травм 11-летнему мальчику, сообщают в областном СУ СКР

По данным следствия, в марте текущего года 20-летний молодой человек во дворе дома металлической трубой пробил ребёнку голову.

«По результатам проверки следственными органами СК РФ по Челябинской области в отношении местного жителя безотлагательно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «б, з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего)», — пояснили в ведомстве.