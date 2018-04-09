Грабителям нумизмата дали условные сроки в Санкт‐Петербурге

Преступники в 2015 году ограбили нумизмата в Санкт‐Петербурге. Сумма ущерба составила около двух миллионов рублей, сообщил сайт «Невские новости».

Подозреваемые отобрали у мужчины рюкзак, в котором находились 47 дорогостоящих монет. Позже они сопроводили потерпевшего домой, где забрали 400 тысяч рублей и крупную коллекцию стоимостью более одного миллиона рублей.

По решению суда преступников приговорили к лишению свободы сроком на шесть и семь лет условно и денежной компенсации в размере 1,9 миллиона рублей. Они также должны выплатить 200 тысяч рублей за услуги адвоката пострадавшего.