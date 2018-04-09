Муж убил жену деревянной ножкой от табурета из-за ревности 

фото pixabay.comМуж убил жену деревянной ножкой от табурета из-за ревностиСледователями Лысковского МСО СУ СК России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по обвинению 34-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства.
По версии следствия, 25 марта 2018 года в квартире дома по ул. Ленина г. Лысково Нижегородской области в ходе семейной ссоры мужчина, приревновав супругу, которая длительное время отсутствовала дома, жестко избил ее деревянной ножкой от табурета, а затем задушил 36-летнюю потерпевшую. Вину обвиняемый признал. При допросе он сообщил следователям СК, что постоянно ревновал погибшую, иногда даже поднимал на нее руку. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.