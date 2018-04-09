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В Сызрани по подозрению в двойном убийстве задержали санитарку военного госпиталя
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В Сызрани по подозрению в двойном убийстве задержали санитарку военного госпиталя 

Волга Ньюс 56 минут назад
Трупы 83-летней пенсионерки и ее 49-летнего сына обнаружили еще 21 марта 2018 года. Очевидно было, что смерть мужчины была насильственной: на теле были раны. А вот от чего умерла его мать, было не ясно. По данным источника в правоохранительных органах, экспертиза показала, что ее задушили.
В результате уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». В апреле по подозрению в причастность к этому преступлению задержали санитарку Сызранского военного госпиталя. Признает ли она вину и что стало причиной произошедшего, пока не известно.
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