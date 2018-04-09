На Алтае двух братьев судят за жестокое убийство четырех человек

Двух братьев из Егорьевского района Алтайского края судят за жестокое убийство четырех человек. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, 3 мая 2017 года 30— и 27-летний обвиняемые приехали на территорию базы по приему плодов и ягод и зашли во времянку, в которой жили рабочие. По версии следствия, обвиняемые нанесли четверым мужчинам ножевые ранения, а затем облили их горючей жидкостью и подожгли. Потерпевших доставили в больницу, но они скончались от травм. Обвиняемые хотели наказать мужчин, которые, по их предположению, обидели супругу одного из братьев.