Ещё
На Алтае двух братьев судят за жестокое убийство четырех человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Алтае двух братьев судят за жестокое убийство четырех человек 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Двух братьев из Егорьевского района Алтайского края судят за жестокое убийство четырех человек.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, 3 мая 2017 года 30— и 27-летний обвиняемые приехали на территорию базы по приему плодов и ягод и зашли во времянку, в которой жили рабочие. По версии следствия, обвиняемые нанесли четверым мужчинам ножевые ранения, а затем облили их горючей жидкостью и подожгли. Потерпевших доставили в больницу, но они скончались от травм.
Обвиняемые хотели наказать мужчин, которые, по их предположению, обидели супругу одного из братьев.
АиФ — Алтай: последние новости
Ректора ААЭП судят за невыплату сотрудникам пособий Троих барнаульцев обвиняют в разбое и похищении человека В Барнауле задержаны подозреваемые в 30 фактах мошенничества
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок437
Рубль рухнул356
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»224
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй29
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение