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Родственница из пригорода обокрала семейную пару петрозаводчан
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Родственница из пригорода обокрала семейную пару петрозаводчан 

Карельские вести 39 минут назад
Девушка воспользовалась гостеприимством родственников и украла у них золотые украшения.
В полицию Петрозаводска обратилась семейная пара. Супруги попросили оказать помощь в возврате золотых изделий, сообщили в пресс-службе МВД.
Оказалось, что еще в конце марта они приютили на ночь свою 21-летнюю родственницу, которая приехала из Прионежского района. Проснувшись утром, они увидели, что гостья исчезла, а затем обнаружили, что пропали золотые серьги, цепочка и кольцо. Потерпевшие сразу же позвонили девушке и попросили вернуть похищенное, но она сказала, что ничего не брала. После этого было написано заявление о краже имущества в сумме без малого 40 000 рублей.
Довольно быстро полицейские установили местонахождение подозреваемой. Девушка во всем призналась и сообщила, что похищенное золото было продано, а полученные деньги она потратила на себя.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантка обязуется возместить ущерб.
По материалам: ptzgovorit.ru
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