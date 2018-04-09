Родственница из пригорода обокрала семейную пару петрозаводчан

Девушка воспользовалась гостеприимством родственников и украла у них золотые украшения.

В полицию Петрозаводска обратилась семейная пара. Супруги попросили оказать помощь в возврате золотых изделий, сообщили в пресс-службе МВД.

Оказалось, что еще в конце марта они приютили на ночь свою 21-летнюю родственницу, которая приехала из Прионежского района. Проснувшись утром, они увидели, что гостья исчезла, а затем обнаружили, что пропали золотые серьги, цепочка и кольцо. Потерпевшие сразу же позвонили девушке и попросили вернуть похищенное, но она сказала, что ничего не брала. После этого было написано заявление о краже имущества в сумме без малого 40 000 рублей.

Довольно быстро полицейские установили местонахождение подозреваемой. Девушка во всем призналась и сообщила, что похищенное золото было продано, а полученные деньги она потратила на себя.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка обязуется возместить ущерб.