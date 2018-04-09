Оренбуржец участвовал в деятельности борделей на Урале

Екатеринбурге и Накануне сразу в двух городах России Челябинске начались закрытые судебные процессы по делу злоумышленников, которые вовлекли девушек в занятие проституцией. По основной версии следствия, отбывающий срок лидер банды 31-летний Григорий Назаров руководил сутенерами из-за решетки.

В материале РИА Новости говорится, что в 2011 году в Саратове одного из фигурантов объявили в федеральный розыск за вовлечение в занятие проституцией, а в 2014 заочно приговорили в 12,5 годам строгого режима. После чего поступила информация, что мужчина находится в Челябинске. Выяснилось, что здесь он «обрел» для себя подельников: мужчину, уроженца Оренбуржья и женщину, ставшую вскоре его супругой.

Схема преступления заключалась в том, что соучастница подбирала девушек, координировала их работу, собирала выручку. Оренбуржец выполнял функции водителя и охранника, следил за дисциплиной. Основной фигурант структурировал всю работу: четко определил место сбора девушек, установил для них рабочее время и индивидуальные расценки. Половину дохода у «сотрудниц» забирали.

Такая схема проработала несколько месяцев, пока подсудимый не убил одну из девушек после ссоры. После этого вся банда уехала в Екатеринбург на угнанном автомобиле. Спустя время подельники вновь вернулись в «бизнес».

В конце 2012-го главного подозреваемого задержали, а подельники «залегли на дно». Через 8 месяцев после задержания мужа, женщина начала дело заново, в новую команду уже вошла ее мать. Вместе с ней они вербовали даже несовершеннолетних, а тех кто отказывался или пытался бежать, женщины заковывали в наручники, избивали.

Узнав, что муж отбывает наказание в Оренбургской области , жена добилась свидания и предложила ему возглавить преступную деятельность по «удаленке».

Девушек держали в арендованном доме на окраине города, их всегда сопровождал охранник и водитель. Если работницы беременели, то их отвозили в частные клиники.