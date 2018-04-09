Суд отказался отправлять в СИЗО директора УК «Гарант», с дома которой на ребенка упала глыба льда

Кировский районный суд выбрал меру пресечения директору УК «Гарант» Алексею Рямову. С дома, который обслуживает его управляющая компания, 2 апреля ледяная глыба рухнула на девятимесячного ребенка. Девочку с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Спустя двое суток она скончалась. В связи с инцидентом было заведено уголовное дело. На следующий день после ЧП в управляющей компании «Гарант» поясняли, что крышу почистили вовремя, а глыба упала с козырька балкона, который обязан был убрать сам хозяин квартиры.

Первое заседание суда по этому делу проходило в пятницу, 6 апреля. Тогда суд решил еще на 72 часа оставить в ИВС директора УК и инженера.

На заседании суда 9 апреля стало известно, что статус Алексея Рямова изменился с подозреваемого на обвиняемого. Его адвокат настаивал на том, что сбежать Рямов не может (у него просрочен загранпаспорт), он сотрудничает со следствием и является по каждому вызову.

— Алексей Рямов по состоянию здоровью не может находиться в СИЗО . Но ответственности он с себя не снимает. И вину признает частично. Поэтому просим домашний арест, — сказал адвокат.

Сам директор УК «Гарант» также попросил «не лишать его свободы». И судья решил отправить Алексея Римова под домашний арест до 3 июня. Все это время мужчина будет находиться в деревне Шилово Култаевского сельского поселения и сможет выходить на улицу только с 14:00 до 15:00.

На прошлом заседании судья зачитывал допрос матери погибшей девочки. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.