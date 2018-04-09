В Первоуральске квартирные мошенники похитили мужчину

Как рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых , полицейские вместе с бойцами СОБР и Росгвардии искали в Первоуральске и пригородах группу мошенников, которые подозревались в аферах с недвижимостью. В ходе обысков в одной из квартир силовики обнаружили в заложниках молодого человека, которого силой заставляли переписать на злоумышленников квартиру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Всего было задержано 4 человека, двое из которых были помещены под стражу, а еще двое отправлены под домашний арест. Главой банды стал мужчина 1960 года рождения, ранее уже судимый за мошенничество.

Сейчас полицейские разыскивают других потерпевших и устанавливают нанесенный злоумышленником ущерб.