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В Первоуральске квартирные мошенники похитили мужчину
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В Первоуральске квартирные мошенники похитили мужчину 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Как рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых, полицейские вместе с бойцами СОБР и Росгвардии искали в Первоуральске и пригородах группу мошенников, которые подозревались в аферах с недвижимостью. В ходе обысков в одной из квартир силовики обнаружили в заложниках молодого человека, которого силой заставляли переписать на злоумышленников квартиру.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Всего было задержано 4 человека, двое из которых были помещены под стражу, а еще двое отправлены под домашний арест. Главой банды стал мужчина 1960 года рождения, ранее уже судимый за мошенничество.
Сейчас полицейские разыскивают других потерпевших и устанавливают нанесенный злоумышленником ущерб.
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