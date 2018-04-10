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Уральские силовики освободили из «плена» мужчину, которого мошенники заставили переписать квартиру
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Уральские силовики освободили из «плена» мужчину, которого мошенники заставили переписать квартиру 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сыщики уголовного розыска из областного полицейского главка, а также бойцы СОБР Росгвардии задержали несколько человек, которых подозревают в крупном мошенничестве. Речь идёт о махинациях с квартирами. Спецоперация была проведена накануне в Первоуральском городском округе.
— Были проведены 5 обысков в по местам жительства и работы членов группы, подозреваемых в совершении мошеннических действий с квартирами местных граждан и екатеринбуржцев, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В ходе рейдов силовикам удалось освободить мужчину, которого злоумышленники заставили переписать жилплощадь. В руки оперативников попало много вещдоков и документов, имеющих важное значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Оно возбуждено по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
— Собранные материалы направили в суд для избрания меры пресечения. Двое из фигурантов были арестованы и помещены под стражу в СИЗО, ещё двое — до судебного разбирательства будут находиться под домашним арестом. Криминальную компанию возглавлял местный житель 1960 года рождения, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление к уголовной ответственности. Точный ущерб от действий подозреваемых и количество потерпевших устанавливается. — сказал Валерий Горелых.
Следователи обращаются ко всем, кто мог стать жертвой подозреваемых, с просьбой написать соответствующее заявление в отдел по борьбе с организованной преступностью. Контактный телефон +7 (343) 297–55–55.
В марте этого года Кировский районный назначил 6 лет колонии фальшивому риелтору Сергею Бойко, который незаконно продавал квартиры екатеринбуржцев.
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