Угонщика автокрана задержали в Серебряных Прудах

«Злоумышленник незаконно проник в кабину автокрана, припаркованного на территории деревообрабатывающей мастерской в селе Узуново, при помощи отвертки запустил двигатель, после чего поехал на нем в магазин за продуктами. Позже он был задержан», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.