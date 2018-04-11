Офицер антикоррупционного главка осужден на 4 года за превышение должностных полномочий

Мосгорсуд вынес приговор бывшему оперативнику ГУЭБиПК МВД Олегу Гирину, который в 2013 году, не имея достаточных оснований, провел оперативный эксперимент с продажей билетов на хоккейные матчи Олимпиады в Сочи

Билеты в суд В вину офицеру вменили эпизод, произошедший в декабре 2013 года. Тогда агент ГУЭБиПК Владимир Бутаров вывел оперативника на Егора Петуховского, который создавал сайт для ООО «Спортивная система». Впоследствии эта фирма участвовала в реализации мест в VIP-ложах на спортивных мероприятиях Олимпиады-2014. Познакомившись с руководителями «Спортивной системы» Евгением Хаматовым и Андреем Кананиным, оперативник предложил выкупить у них одну из лож более чем на 100 мест на все хоккейные матчи Олимпиады во дворце спорта «Большой».

Как следует из приговора, именно Олег Гирин без достаточных на то оснований вынес постановление о проведении оперативного эксперимента. В ходе него в одном из московских банков оперативники вручили Евгению Хаматову и Андрею Кананину 10 млн руб. и муляж еще 350 млн рублей. В эту стоимость входило не только посещение хоккейных матчей, но и проживание в гостинице, трансфер, питание и пр. После этого были задержаны не только Евгений Хаматов, Андрей Кананин и Егор Петуховский, но и вице-президент по маркетингу, коммерции и коммуникациям АНО «Оргкомитет „Сочи-2014“ Игорь Столяров , который ранее являлся топ-менеджером многих известных компаний, в том числе МТС , пишет „Коммерсант“.

Сами задержанные ничего противоправного в своих действиях не видели, поскольку продажей мест в VIP-ложах занимались абсолютно легально: соответствующая информация, по словам их представителей, присутствовала и на официальном сайте ООО „Спортивная система“.

17 декабря 2013 года ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении задержанных уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. „в“ ч. 4 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп). По ходатайству следствия фигуранты были заключены кто под домашний арест, кто под реальный.

Вскоре следственные мероприятия застопорились: в феврале 2014 года началась зачистка антикоррупционного главка. Завершилась она арестами не только участвовавших в аналогичных мероприятиях оперативников, но и руководителя управления генерала Дениса Сугробова

В сентябре 2014 года все обвинения со Столярова, Хаматова, Кананина и Петуховского были сняты. За ними было признано право на реабилитацию, а прокурор принес им извинения. В 2015 году фигурантом расследования стал Олег Гирин. Участвовавший в этом и других оперативных экспериментах Владимир Бутаров к тому времени уехал в Латвию . Его объявили в международный розыск, а весной 2016 года агента ГУЭБиПК задержали. Сейчас он ожидает экстрадиции на родину.

Все время, пока шло расследование, Олег Гирин находился под подпиской о невыезде. Суд признал офицера виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), и приговорил к четырем годам общего режима. После объявления приговора (дело слушалось за закрытыми дверями) его взяли под стражу в зале суда.