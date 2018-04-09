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Жителя Архангельска подозревают в случайном убийстве годовалой дочери
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Жителя Архангельска подозревают в случайном убийстве годовалой дочери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 9 апр — РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили дело в отношении жителя Архангельска, который, играя с годовалой дочкой своей сожительницы, подбросил ее вверх и неаккуратно поймал, причинив смертельную травму, сообщается на сайте регионального СУСК.
Следователи установили, что бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову в квартиру, расположенную на улице Партизанской в городе Архангельске, где зафиксировала смерть годовалой девочки. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила в результате тупой травмы живота.
"По предварительной версии, вечером сожитель матери девочки подбросил ребенка вверх и поймал руками в области живота, в результате чего причинил ей тупую травму живота с повреждением внутренних органов", — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Специалисты проведут соответствующие судебно-медицинские экспертизы.
На допросе в качестве подозреваемого мужчина отрицал свою причастность к причинению смерти ребенку, добавили в СК.
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