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В Петербурге суд вынес постановление о задержании основателя «Зеоры»
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В Петербурге суд вынес постановление о задержании основателя «Зеоры» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
14 марта следователи получили информацию от УФСИН, что Виктор Маркелов проигнорировал условия домашнего ареста. По данным правоохранительных органов, организатор личностных тренингов скрывается в Германии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Фрунзенский районный суд вынес решение о задержании мужчины.
Напомним, что Виктора Маркелова и его жену задержали в прошлом году за создание компании «Зеора». По версии следствия, супруги подвергали клиентов психологическому насилию с помощью гипноза и брали за это деньги. Маркеловы отрицают эти обвинения.
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