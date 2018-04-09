В Петербурге суд вынес постановление о задержании основателя «Зеоры»

14 марта следователи получили информацию от УФСИН , что Виктор Маркелов проигнорировал условия домашнего ареста. По данным правоохранительных органов, организатор личностных тренингов скрывается в Германии . В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Фрунзенский районный суд вынес решение о задержании мужчины.

Напомним, что Виктора Маркелова и его жену задержали в прошлом году за создание компании «Зеора». По версии следствия, супруги подвергали клиентов психологическому насилию с помощью гипноза и брали за это деньги. Маркеловы отрицают эти обвинения.