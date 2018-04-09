Продавец магазина помогла задержать воров, взломавших в Пасху салон связи на ЧТЗ

Челябинске задержали подозреваемых в налёте на салон связи. Рано утром в воскресенье, 8 апреля, трое в медицинских масках забрались в павильон на улице Первой Пятилетки. Унести украденный товар им помешала бдительная продавец соседнего магазина.

Женщина увидела, что мужчины взломали дверь в салон сотовой связи и вынесли из него несколько коробок оргтехники, и вызвала наряд Росгвардии. К их приезду воры успели убежать. Сотрудники прочесали весь микрорайон и через несколько минут задержали троих налётчиков.

— Задержанными оказались двое двадцатилетних челябинцев и один житель села Халитова 1994 года рождения, — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозреваемым в краже грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 158 УК. По предварительным данным, из салона сотовой связи молодые люди забрали портативную акустику, аксессуары для мобильных устройств и два планшета. Как сообщили в УМВД по Челябинску, сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

Ещё одно нападение на салон связи в Челябинске произошло 5 апреля. В павильон на пересечении улицы Горького и проспекта Победы средь бела дня ворвался мужчина с предметом, похожим на самодельное оружие, и потребовал наличные. 25-летний сотрудник магазина отдал ему из кассы 200 тысяч рублей.