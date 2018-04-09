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Налётчики в медицинских масках ограбили салон в Челябинске
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Налётчики в медицинских масках ограбили салон в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тракторозаводском районе Челябинска салон сотовой связи ограбили преступники в медицинских масках — их удалось задержать по горячим следам, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
Налётчиков заметила продавец соседнего магазина и, несмотря на маски, довольно точно смогла их описать. В итоге бойцы Росгвардии в одном из ближайших дворов заметили похожих по описанию молодых людей с коробками похищенного имущества. Они попытались сбежать, но безуспешно — грабителями оказались два челябинца и житель села Халитово.
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