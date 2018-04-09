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В Ижевске 20-летняя девушка может отправиться в колонию за ложное сообщение о краже денег
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В Ижевске 20-летняя девушка может отправиться в колонию за ложное сообщение о краже денег 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 20-летняя девушка из Ижевска может отправиться в колонию за ложное сообщение о квартирной краже. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, случай произошел в октябре 2017 года.
Девушка обратилась в полицию и сообщила, что из шкафа в квартире, которую она сдает, было похищено 10 тыс. рублей. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело.
В итоге полицейские установили, что фактически преступления не было, а девушка решила таким образом припугнуть студенток, арендовавших её квартиру.
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по части 1, статьи 306 УК России («Заведомо ложный донос»).
«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — уточнили в ведомстве.
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