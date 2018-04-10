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Химзавод поставлял поддельный медицинский кислород в Сибирь
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Химзавод поставлял поддельный медицинский кислород в Сибирь 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Химзавод — филиал АО «Красмаш» и ООО ТД «Факел» незаконно производили медицинский газообразный кислород, баллоны которого поставлялись в медучреждения Красноярского края и Республики Тыва. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.
Подозреваемыми являются бывший директор Химзавода и директор «Факела».
По данным следствия, злоумышленники без необходимых документов производили медицинский газообразный кислород, после чего под видом продукции, произведенной
АО «Красмаш», поставляли его в больницы. Преступления происходили в период с января 2015 года по ноябрь.
Заместитель прокурора утвердил им обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств и незаконные производство и сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».
Уголовным делом занимается первый следственный отдел второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю. После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело направят в Ленинский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
Два года назад цех по производству поддельных лекарств закрыли в Москве. Изготовленную контрафактную продукцию преступники продавали через
интернет-магазин, а также по подложным документам поставляли в стоматологические клиники различных регионов страны.
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