В Екатеринбурге двух бывших инспекторов ДПС посадили на 8 лет за взятку в 12 тысяч рублей

Два бывших екатеринбургских инспектора ДПС Табачков и Сташкин осуждены на 8 лет исправительной колонии за получение взятки в размере 12 тысяч рублей. За эти деньги они обещали гражданину не привлекать его к административной ответственности. Однако были задержаны в момент передачи денег.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили Е1.RU, что преступление было совершено 27 мая 2017 года.

Кроме реального срока, инспекторам присудили штраф в размере 100 тысяч рублей. Также они не смогут занимать должности в правоохранительных органах три года.

На сайте Орджоникидзевского суда указано, что приговор вынесли 6 апреля, а дело поступило в суд 26 декабря 2017 года. Заседание долго откладывали из-за того, что в суд не приходили свидетели.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал Е1.RU, что инспекторов сразу уволили.

— Предателей интересов службы, иначе их назвать сложно, по крайней мере, мне, выявили и изобличили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Свердловской области, — рассказал Е1.RU Горелых. — Обоих нерадивых инспекторов ГИБДД уволили по отрицательным мотивам сразу же после их задержания. По имеющейся в системе МВД традиции, за проступки подчинённых должны нести ответственность те, кто недостаточно эффективно занимался профилактической работой, в том числе по антикоррупционной составляющей. В данном случае за взятку к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены 4 должностных лица из ГИБДД по городу Екатеринбургу , которым были объявлены выговоры.

Это всё было 27 мая на улице Краснофлотцев. Именно там сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности задержали инспекторов, что называется, взяли с поличным при получении взятки от гражданина 1967 года рождения за несоставление протокола в отношении его по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. — Прим. ред). Сотрудники собрали материалы в полном объёме и направили их в региональный следственный комитет , где после возбудили и расследовали дело.

Это не первое подобное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов. В январе суд оштрафовал двух сотрудников ДПС, пытавшихся взять деньги у пьяного водителя, которого остановили.