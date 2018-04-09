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В Екатеринбурге двух бывших инспекторов ДПС посадили на 8 лет за взятку в 12 тысяч рублей
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В Екатеринбурге двух бывших инспекторов ДПС посадили на 8 лет за взятку в 12 тысяч рублей 

e1.ru 53 минуты назад
Фото: e1.ru
Два бывших екатеринбургских инспектора ДПС Табачков и Сташкин осуждены на 8 лет исправительной колонии за получение взятки в размере 12 тысяч рублей. За эти деньги они обещали гражданину не привлекать его к административной ответственности. Однако были задержаны в момент передачи денег.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили Е1.RU, что преступление было совершено 27 мая 2017 года.
Кроме реального срока, инспекторам присудили штраф в размере 100 тысяч рублей. Также они не смогут занимать должности в правоохранительных органах три года.
На сайте Орджоникидзевского суда указано, что приговор вынесли 6 апреля, а дело поступило в суд 26 декабря 2017 года. Заседание долго откладывали из-за того, что в суд не приходили свидетели.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал Е1.RU, что инспекторов сразу уволили.
— Предателей интересов службы, иначе их назвать сложно, по крайней мере, мне, выявили и изобличили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Свердловской области, — рассказал Е1.RU Горелых. — Обоих нерадивых инспекторов ГИБДД уволили по отрицательным мотивам сразу же после их задержания. По имеющейся в системе МВД традиции, за проступки подчинённых должны нести ответственность те, кто недостаточно эффективно занимался профилактической работой, в том числе по антикоррупционной составляющей. В данном случае за взятку к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены 4 должностных лица из ГИБДД по городу Екатеринбургу, которым были объявлены выговоры.
Это всё было 27 мая на улице Краснофлотцев. Именно там сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности задержали инспекторов, что называется, взяли с поличным при получении взятки от гражданина 1967 года рождения за несоставление протокола в отношении его по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. — Прим. ред). Сотрудники собрали материалы в полном объёме и направили их в региональный следственный комитет, где после возбудили и расследовали дело.
Это не первое подобное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов. В январе суд оштрафовал двух сотрудников ДПС, пытавшихся взять деньги у пьяного водителя, которого остановили.
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