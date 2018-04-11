Ещё
Себежанин заплатит 150 тысяч рублей за насилие в отношении инспектора ДПС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Себежанин заплатит 150 тысяч рублей за насилие в отношении инспектора ДПС 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Себежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21–летнего местного жителя, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Приговором Себежкого районного суда он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением тем своих должностных обязанностей.
Установлено, что 22.10.2017 около 01 часа 30 минут инспекторы ДПС Себежского района остановили автомашину «БМВ Х5» для проверки документов. Так как водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти в служебную автомашину для дальнейшей проверки, в первую очередь для составления протокола об отстранении от управления транспортным средством.
Однако водитель направился к своей автомашине, завел двигатель и резко тронулся с места. Инспектор ДПС, пытавшийся пресечь попытку виновного скрыться, упал на асфальт, в результате чего получил телесные повреждения.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Псковской области судили членов трансграничной ОПГ Великолукское предприятие задолжало работникам более 570 тысяч рублей В Пскове расследуют махинации, связанные с материнским капиталом
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России475
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1093
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель63
Небо над Сирией опустело490
Трамп выбирает силу удара по Сирии142
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска Ближний Восток
03:57
Трамп выбирает силу удара по Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение