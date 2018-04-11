Себежанин заплатит 150 тысяч рублей за насилие в отношении инспектора ДПС

Прокуратура Себежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21–летнего местного жителя, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Приговором Себежкого районного суда он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением тем своих должностных обязанностей.

Установлено, что 22.10.2017 около 01 часа 30 минут инспекторы ДПС Себежского района остановили автомашину «БМВ Х5» для проверки документов. Так как водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти в служебную автомашину для дальнейшей проверки, в первую очередь для составления протокола об отстранении от управления транспортным средством.

Однако водитель направился к своей автомашине, завел двигатель и резко тронулся с места. Инспектор ДПС, пытавшийся пресечь попытку виновного скрыться, упал на асфальт, в результате чего получил телесные повреждения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.