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Нижегородский инспектор ДПС получил срок за взятку от пьяной автоледи
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Нижегородский инспектор ДПС получил срок за взятку от пьяной автоледи 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде бывший инспектор ДПС получил условный срок и штраф за взятку от пьяного водителя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Уголовное дело было возбуждено против 37— летнего экс-полицейского, который в апреле прошлого года через своего сослуживца получил 20 тысяч рублей от автоледи, которая ездила пьяной за рулем. Женщина хотела избежать наказания. Но задержаны в итоге оказались оба.
Сообщается, что экс-полицейский, на иждивении у которого находится двое детей, свою вину признал. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он должен будет заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Он также лишен права занимать определенные должности.
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