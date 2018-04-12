Нижегородский инспектор ДПС получил срок за взятку от пьяной автоледи

В Нижнем Новгороде бывший инспектор ДПС получил условный срок и штраф за взятку от пьяного водителя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Уголовное дело было возбуждено против 37— летнего экс-полицейского, который в апреле прошлого года через своего сослуживца получил 20 тысяч рублей от автоледи, которая ездила пьяной за рулем. Женщина хотела избежать наказания. Но задержаны в итоге оказались оба.

Сообщается, что экс-полицейский, на иждивении у которого находится двое детей, свою вину признал. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Он должен будет заплатить штраф в 200 тысяч рублей. Он также лишен права занимать определенные должности.