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Ишимец пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС
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Ишимец пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Ишимским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Ишимского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).
По данным следствия, 05 апреля 2018 года в дневное время на одной из улиц города Ишима, подозреваемый, управляя автомобилем, совершил административное правонарушение — повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, в связи, с чем был остановлен инспекторами ДПС. После чего, не желая быть подвергнутым административному наказанию, которое предусматривает штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления автомобилем на определенный срок, подозреваемый попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 1000 рублей. Однако, преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
«В настоящее время, по уголовному делу проводится комплекс следственный действий направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Максимальная санкция ч. 1 ст. 291.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до одного года.
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