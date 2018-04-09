Ишимец пойдет под суд за попытку дать взятку инспектору ДПС

По данным следствия, 05 апреля 2018 года в дневное время на одной из улиц города Ишима , подозреваемый, управляя автомобилем, совершил административное правонарушение — повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, в связи, с чем был остановлен инспекторами ДПС . После чего, не желая быть подвергнутым административному наказанию, которое предусматривает штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления автомобилем на определенный срок, подозреваемый попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 1000 рублей. Однако, преступные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов

«В настоящее время, по уголовному делу проводится комплекс следственный действий направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 291.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до одного года.