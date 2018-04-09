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Задержаны члены банды, промышлявшие квартирными кражами в Московском регионе
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Задержаны члены банды, промышлявшие квартирными кражами в Московском регионе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники МВД России совместно с ФСБ задержали шесть человек, подозреваемых в совершении порядка 50 краж из квартир и частных домовладений на территории Москвы, Московской и Калужской областей, сообщается на сайте МВД РФ.
Злоумышленники подбирали объект, осуществляли наблюдение за ним и определяли способ проникновения и пути отхода. Используя инструменты для вскрытия входных дверей и оконных рам, они проникали в жилища, где похищали деньги, ювелирные изделия и другие материальные ценности.
«Шестеро уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 42 лет задержаны сотрудниками правоохранительных органов с поличным после совершения противоправных деяний», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждены уголовные дела. Всех задержанных поместили под стражу.
При проведении обысков оперативники изъяли ранее похищенные ювелирные изделия и материальные ценности, значительное количество сим-карт и аппаратов сотовой связи.
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