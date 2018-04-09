Задержаны члены банды, промышлявшие квартирными кражами в Московском регионе

Сотрудники МВД России совместно с ФСБ задержали шесть человек, подозреваемых в совершении порядка 50 краж из квартир и частных домовладений на территории Москвы , Московской и Калужской областей, сообщается на сайте МВД РФ.

Злоумышленники подбирали объект, осуществляли наблюдение за ним и определяли способ проникновения и пути отхода. Используя инструменты для вскрытия входных дверей и оконных рам, они проникали в жилища, где похищали деньги, ювелирные изделия и другие материальные ценности.

«Шестеро уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 42 лет задержаны сотрудниками правоохранительных органов с поличным после совершения противоправных деяний», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Возбуждены уголовные дела. Всех задержанных поместили под стражу.

При проведении обысков оперативники изъяли ранее похищенные ювелирные изделия и материальные ценности, значительное количество сим-карт и аппаратов сотовой связи.