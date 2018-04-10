В Чайковском двое подростков убили бомжа 

31 марта 2018 года в подъезде дома по улице Вокзальной в городе Чайковский Пермского края было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
По данному факту в следственном отделе по г. Чайковский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В его совершении обвиняются двое несовершеннолетних жителей города Чайковского. По версии следствия, в подъезде дома подростки 2001 и 2002 года рождения на почве личной неприязни избили знакомого бездомного человека, причинив несовместимые с жизнью травмы, от которых он скончался. В настоящее время подросткам предъявлено первоначальное обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.