Росгвардия задержала собравшихся в кафе тридцать подпольных банкиров 

Сотрудники правоохранительных органов задержали в одном из кафе Оренбурга три десятка человек, они проверяются на причастность к совершению тяжких преступлений в Уфе и Чувашии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Росгвардии.
В дежурную часть полиции в Оренбурге поступило сообщение о том, что в одном из местных кафе находятся лица, имеющие при себе оружие. При силовой поддержке сотрудников ОМОН правоохранители задержали более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет и изъяли у них около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны к ним — Росгвардия.
В Росгвардии рассказали, что среди задержанных — трое подозреваемых в убийстве. Также среди задержанных оказались участники организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.
Через
фирмы-однодневки, открытые жителями Чебоксар, ими было «отмыто» и обналичено больше 400 миллионов рублей, уточнили в Росгвардии. Общая сумма незаконного дохода составила свыше 33 миллионов, подсчитали правоохранители.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. О мерах пресечения задержанным сообщений пока не поступило.
Руслан Саяхов, проживавший в Уфе, убил свою 24‐летнюю знакомую. Это произошло пять лет назад. Скрывавшегося от правосудия убийцу отыскали на Гоа.