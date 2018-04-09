Росгвардия задержала собравшихся в кафе тридцать подпольных банкиров

Сотрудники правоохранительных органов задержали в одном из кафе Оренбурга три десятка человек, они проверяются на причастность к совершению тяжких преступлений в Уфе Чувашии . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Росгвардии.

В дежурную часть полиции в Оренбурге поступило сообщение о том, что в одном из местных кафе находятся лица, имеющие при себе оружие. При силовой поддержке сотрудников ОМОН правоохранители задержали более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет и изъяли у них около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны к ним — Росгвардия.

В Росгвардии рассказали, что среди задержанных — трое подозреваемых в убийстве. Также среди задержанных оказались участники организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.

Через

фирмы-однодневки, открытые жителями Чебоксар , ими было «отмыто» и обналичено больше 400 миллионов рублей, уточнили в Росгвардии. Общая сумма незаконного дохода составила свыше 33 миллионов, подсчитали правоохранители.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. О мерах пресечения задержанным сообщений пока не поступило.