Боец Росгвардии застрелил в кафе хулигана и попал на видео

Боец Росгвардии открыл огонь по двум мужчинам в кафе в городе Осинники ( Кемеровская область ), напавших на сотрудников заведения. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает «Интерфакс»

«Сотрудники кафе нажали "тревожную кнопку", после чего на место прибыли сотрудники Росгвардии. Во время задержания один из бойцов применил оружие, ранив двух мужчин. Один из них впоследствии скончался в больнице», — сказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, посетители устроили драку с персоналом кафе, затем напали на прибывших по вызову росгвардейцев, и те применили оружие. В пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области «Интерфаксу» сказали, что не знают о видео и не готовы прокомментировать ситуацию.