Ещё
Житель Санкт‐Петербурга убил отчима ножкой стола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Санкт‐Петербурга убил отчима ножкой стола 

360tv.ru 1 час назад
В ночь на 8 апреля в Санкт‐Петербурге местный житель убил отчима во время распития спиртного. Орудием убийства стала ножка стола. Об этом сообщило ИА Nation News.
54-летний
пасынок и  68-летний
отчим решили вместе выпить. После нескольких рюмок между мужчинами возник конфликт. Пасынок схватил ножку от стола и набросился на отчима. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Когда нападавший понял, что произошло, он решил скрыться с места происшествия.
Крики и звуки борьбы услышали соседи и вызволи полицию. Они описали скрывшегося мужчину прибывшим сотрудникам полиции. Вскоре подозреваемого задержали. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
360tv.ru: последние новости
Петербургского нумизмата обокрали на 3,5 млн рублей Глава новгородского антикоррупционного управления арестован по подозрению в мошенничестве Сотрудник Росгвардии спас соседа из горящей квартиры и потушил огонь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок441
Рубль рухнул356
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй32
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»225
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение