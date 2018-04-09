Житель Санкт‐Петербурга убил отчима ножкой стола

В ночь на 8 апреля в Санкт‐Петербурге местный житель убил отчима во время распития спиртного. Орудием убийства стала ножка стола. Об этом сообщило ИА Nation News.

54-летний

пасынок и 68-летний

отчим решили вместе выпить. После нескольких рюмок между мужчинами возник конфликт. Пасынок схватил ножку от стола и набросился на отчима. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Когда нападавший понял, что произошло, он решил скрыться с места происшествия.

Крики и звуки борьбы услышали соседи и вызволи полицию. Они описали скрывшегося мужчину прибывшим сотрудникам полиции. Вскоре подозреваемого задержали. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».