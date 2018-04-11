Бытовой скандал в Вологде закончился убийством мужчины

В преступлении подозревают его сожительницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщает областной Следственный комитет, трагедия разыгралась 9 апреля этого года. 42-летняя женщина, проживающая с 40-летним вологжанином, в ходе ссоры ударила его ножом в ногу. Порез пришелся на бедренную артерию, из-за чего пострадавший скончался из-за потери крови.

Как оказалось, ранее в этой семье уже происходил подобный конфликт. Тогда вологжанка также ранила ножом мужчину. Уголовное преследование было прекращено из-за примирения сторон. Женщину задержали, расследование продолжается.