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Бытовой скандал в Вологде закончился убийством мужчины
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Бытовой скандал в Вологде закончился убийством мужчины 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В преступлении подозревают его сожительницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как сообщает областной Следственный комитет, трагедия разыгралась 9 апреля этого года. 42-летняя женщина, проживающая с 40-летним вологжанином, в ходе ссоры ударила его ножом в ногу. Порез пришелся на бедренную артерию, из-за чего пострадавший скончался из-за потери крови.
Как оказалось, ранее в этой семье уже происходил подобный конфликт. Тогда вологжанка также ранила ножом мужчину. Уголовное преследование было прекращено из-за примирения сторон. Женщину задержали, расследование продолжается.
Вологда.рф: последние новости
45-летний череповчанин убил партнершу после совместного застолья и танцев Больше трех месяцев за решёткой провел житель Верховажья, не явившийся на обязательные работы За кражу трех бутылок коньяка, кроссовок и ноутбука вологжане отправились в тюрьму
 Ещё 2 источника 
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