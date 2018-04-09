Врач из Пермского края попался на взятке

Врача из Чайковского подозревают в получении взятки.

В марте 2018 года он согласился госпитализировать местного жителя в обход очереди в том случае, если тот принесёт ему деньги. Пациент на это условие согласился.

Сейчас в отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Расследование уголовного дела продолжается.