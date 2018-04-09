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Врач из Пермского края попался на взятке
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Врач из Пермского края попался на взятке 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Врача из Чайковского подозревают в получении взятки.
В марте 2018 года он согласился госпитализировать местного жителя в обход очереди в том случае, если тот принесёт ему деньги. Пациент на это условие согласился.
«Полученными деньгами подозреваемый распорядиться не смог, так как его преступные действия пресекли сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Чайковскому району», — рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю.
Сейчас в отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки). Расследование уголовного дела продолжается.
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