В Челябинске полицейские по «горячим следам» раскрыли угон иномарки

В дежурную часть отдел полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску обратился 30-летний местный житель с заявлением, что ночью у него угнали автомобиль «Chevrolet Cruze», стоявший у дома по Арматурному переулку.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения и установили место предполагаемого нахождения автомобиля. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, 1987 года рождения. Иномарку обнаружили припаркованной в нежилой зоне за городом и вернули владельцу.

«По данному факту в отделе полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой проявлять бдительность по сохранности транспорта и личного имущества, с целью предупреждения фактов краж и угонов, а также хищений имущества из салонов автомашин. Не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. В случае совершения противоправных действий необходимо незамедлительно обратиться по телефону «02» или в ближайший отдел полиции с целью раскрытия преступления по «горячим следам».