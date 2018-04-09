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В УВД по ЗАО поздравили сотрудников следствия с профессиональным праздником
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В УВД по ЗАО поздравили сотрудников следствия с профессиональным праздником 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В честь 55-летия со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России в УВД по ЗАО было проведено торжественное мероприятие.
Начальник УВД по ЗАО генерал-майор полиции Андрей Пучков поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником, вручил почетные грамоты и благодарности особо отличившимся сотрудникам, пожелал крепкого здоровья, успехов, профессионального роста и совершенствования в расследовании преступлений.
Поздравить следователей западного округа приехал и представитель Совета ветеранов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Виталий Иванович Притула.
Следователи органов внутренних дел МВД России обеспечивают расследование таких составов, как разбои, грабежи, кражи имущества, автотранспорта, квартирные кражи, дорожно-транспортные происшествия, повлекшие тяжкие телесные повреждения, поджоги, преступления в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. Следователям необходимо обеспечить надлежащее и результативное расследование преступлений, в равной степени гарантируя соблюдение и защиту прав, как пострадавших граждан, так и привлекаемых к уголовной ответственности.
В заключение мероприятия заместитель начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве — начальник Следственного управления полковник юстиции Петр Богатырев сказал: «Уважаемые коллеги, у нас с вами очень ответственная, сложная, но интересная работа, которой мы себя полностью отдаем. Расследуя уголовные дела, за каждым из которых стоят судьбы людей, мы обязаны принимать единственно верное, законное решение, мы берем на себя огромную моральную ответственность. Благодарю вас за уверенную и трудоемкую работу. Крепкого здоровья, надежного тыла, верных друзей. Желаю успехов в службе, стойкости в деле обеспечения законности, в защите интересов граждан».
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