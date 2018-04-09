Петербургского нумизмата обокрали на 3,5 млн рублей

Уличные грабители отобрали у петербургского нумизмата три рубля стоимостью более полумиллиона рублей, после чего усадили его в автомобиль и отправились по домашнему адресу. Злоумышленники вынесли 400 тысяч рублей и коллекцию монет. Общая сумма ущерба составила почти 3,5 миллиона рублей. Преступников задержали и осудили на условные сроки от 6 до 7 лет, сообщили в объединенной пресс‐службе судов Петербурга

Приговор троим фигурантам уголовного дела вынес Василеостровский районный суд.

По данным следствия, преступление произошло в сентябре 2015 года. Подсудимые и два неустановленных лица вступили в преступный сговор, они были проинформированы о наличии у потерпевшего дорогостоящих монет.

Жертву поджидали у дома № 3 по Днепропетровскому проспекту. Грабители открыто похитили у него рюкзак, в котором находились мобильный телефон, планшетный компьютер и коллекция монет в количестве 47 штук, в том числе 1 рубль 1912 года стоимостью не менее 500 тысяч рублей, 1 рубль 1760 года стоимостью не менее 90 тысяч рублей, 1 рубль 1883 года стоимостью не менее 65 тысяч рублей.

Затем преступники, используя найденные в рюкзаке ключи, открыто похитили деньги и монеты из квартиры потерпевшего. Они забрали 400 тысяч рублей и коллекцию монет в количестве 289 штук. Преступники скрылись с похищенным имуществом на общую сумму 3 465 290 рублей.

Один из фигурантов уголовного дела пытался через посредника дать взятку старшему следователю в размере 160 000 рублей с целью избежать задержания в качестве подозреваемого. Оперуполномоченный предложение не принял.

Суд обязал выплатить нумизмату компенсацию материального вреда в полтора миллиона рублей и морального в 400 тысяч рублей. Кроме того, подсудимые должны оплатить потерпевшему услуги юриста на 200 тысяч рублей.

Ранее сотрудники Кингисеппской таможни в Ленинградской области задержали иностранца, который пытался вывезти полторы тонны монет к ЧМ-2018

по футболу. Все деньги, по словам «нумизмата», он обменял в российских банках.