Преступник угнал Daewoo Espero и сдал по частям на металлолом в Краснодаре

Ранее судимый житель Краснодара угнал автомобиль, чтобы распилить его и сдать на металлолом. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Женщина заявила о пропаже автомобиля Daewoo Espero, который отдала в ремонт на станцию техобслуживания в Краснодаре. Позже распиленную иномарку обнаружили неподалеку. Сотрудники полиции задержали

51-летнего

подозреваемого.

Преступник отбуксировал машину в гараж, где бензопилой разделал ее на части и сдал в пункты приема металла. Проводится расследование.