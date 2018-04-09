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Преступник угнал Daewoo Espero и сдал по частям на металлолом в Краснодаре
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Преступник угнал Daewoo Espero и сдал по частям на металлолом в Краснодаре 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Ранее судимый житель Краснодара угнал автомобиль, чтобы распилить его и сдать на металлолом. Подозреваемого задержали сотрудники полиции, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Женщина заявила о пропаже автомобиля Daewoo Espero, который отдала в ремонт на станцию техобслуживания в Краснодаре. Позже распиленную иномарку обнаружили неподалеку. Сотрудники полиции задержали
51-летнего
подозреваемого.
Преступник отбуксировал машину в гараж, где бензопилой разделал ее на части и сдал в пункты приема металла. Проводится расследование.
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