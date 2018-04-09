Петербурженка насиловала сына-первоклассника при участии своего сожителя

Следователи Санкт-Петербурга предъявили обвинение гражданским супругам, которых подозревают в педофилии. По версии сотрудников правоохранительных органов, женщина растлевала своего малолетнего ребенка.

Уголовное наказание грозит 38-летней петербурженке и ее 34-летнему сожителю. Им инкриминируют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Злоумышленнице и ее подельнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает

официальный сайт

По версии следователей, подозреваемые с 2017 года, находясь на территории Красносельского района, «неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении семилетнего сына обвиняемой».

По данным агентства

"Оперативное прикрытие", преступления совершались в квартире на улице Адмирала Черокова. Один из эпизодов относится к 4 апреля.

Задержанному мужчине также предъявлено обвинение в изнасиловании своей знакомой в марте 2018 года.