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Петербурженка насиловала сына-первоклассника при участии своего сожителя
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Петербурженка насиловала сына-первоклассника при участии своего сожителя 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Следователи Санкт-Петербурга предъявили обвинение гражданским супругам, которых подозревают в педофилии. По версии сотрудников правоохранительных органов, женщина растлевала своего малолетнего ребенка.
Уголовное наказание грозит 38-летней петербурженке и ее 34-летнему сожителю. Им инкриминируют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Злоумышленнице и ее подельнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает
официальный сайт
ГСУ СК РФ Петербурга.
По версии следователей, подозреваемые с 2017 года, находясь на территории Красносельского района, «неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении семилетнего сына обвиняемой».
По данным агентства
"Оперативное прикрытие", преступления совершались в квартире на улице Адмирала Черокова. Один из эпизодов относится к 4 апреля.
Задержанному мужчине также предъявлено обвинение в изнасиловании своей знакомой в марте 2018 года.
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