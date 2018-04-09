Семилетнего мальчика из Санкт‐Петербурга насиловали мать и ее сожитель

Следственные органы Санкт‐Петербурга предъявили местному жителю и его подруге обвинения в сексуальном насилии над семилетним сыном женщины, они арестованы. Об этом сообщили в пресс‐службе СКР по Ленинградской области.

По данным следствия, 34-летний петербуржец и его 38-летняя сожительница с 2017 года насиловали семилетнего сына женщины.

По версии следствия, соучастники с 2017 года по настоящее время на территории Красносельского района неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении семилетнего сына обвиняемой

На данный момент подозреваемых взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчине предъявлено обвинении в изнасиловании своей знакомой в марте 2018 года. Расследование преступления продолжается.