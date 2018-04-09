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Семилетнего мальчика из Санкт‐Петербурга насиловали мать и ее сожитель
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Семилетнего мальчика из Санкт‐Петербурга насиловали мать и ее сожитель 

360tv.ru 2 часа назад
Следственные органы Санкт‐Петербурга предъявили местному жителю и его подруге обвинения в сексуальном насилии над семилетним сыном женщины, они арестованы. Об этом сообщили в пресс‐службе СКР по Ленинградской области.
По данным следствия, 34-летний петербуржец и его 38-летняя сожительница с 2017 года насиловали семилетнего сына женщины.
По версии следствия, соучастники с 2017 года по настоящее время на территории Красносельского района неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении семилетнего сына обвиняемой
СКР по региону.
На данный момент подозреваемых взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Мужчине предъявлено обвинении в изнасиловании своей знакомой в марте 2018 года. Расследование преступления продолжается.
49‐летнего жителя Обнинска приговорили к 18 годам колонии строгого режима за совращение несовершеннолетних. Мужчина изнасиловал 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Переписку с негодяем обнаружили родители одной из потерпевших девочек. Психиатрическая экспертиза выявила у преступника нарушения сексуального предпочтения в виде педофилии. Однако эксперты уверены, что насильник вполне осознавал свои действия.
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