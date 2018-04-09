Руководитель клининговой компании под Липецком 1,5 года не платил налоги

В Ельце руководителя клининговой компании подозревают в неуплате налогов, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, мужчина, управляющий фирмой по чистке и уборке зданий, с июля 2014 по декабрь 2015 года в декларациях по НДС указывал неверные суммы, завышая расходы над доходами. Почти за полтора года мужчине удалось уклониться от уплаты более 6,5 млн рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Его обяжут выплатить государству деньги в полном размере. Если предприниматель погасит задолженность по налогам, заплатит штраф и пени, то уголовное дело будет прекращено. В противном случае мужчина может попасть в тюрьму на два года.