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Руководитель клининговой компании под Липецком 1,5 года не платил налоги
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Руководитель клининговой компании под Липецком 1,5 года не платил налоги 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ельце руководителя клининговой компании подозревают в неуплате налогов, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, мужчина, управляющий фирмой по чистке и уборке зданий, с июля 2014 по декабрь 2015 года в декларациях по НДС указывал неверные суммы, завышая расходы над доходами. Почти за полтора года мужчине удалось уклониться от уплаты более 6,5 млн рублей.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Его обяжут выплатить государству деньги в полном размере. Если предприниматель погасит задолженность по налогам, заплатит штраф и пени, то уголовное дело будет прекращено. В противном случае мужчина может попасть в тюрьму на два года.
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