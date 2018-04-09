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В Туруханске после двойного убийства сиротами остались двое детей
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В Туруханске после двойного убийства сиротами остались двое детей 

АиФ Красноярск 15 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители Туруханска были обнаружены убитыми в своей квартире, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Тела 29-летней женщины и её 28-летнего супруга имели ножевые ранения. Они были найдены за закрытыми дверями. Вечером 6 апреля сестре погибшей позвонила воспитательница и сообщила, что её племянника не забрали из детского сада. Девушка привела мальчика домой и за закрытой дверью услышала плач младшего мальчика. Было принято решение взломать дверь. В квартире нашли убитых супругов. Соседи рассказали, что днем из квартиры супругов слышалась громкая ругань.
Сейчас следователи выясняют, что произошло за закрытыми дверями квартиры в многоэтажке. Они не исключают версии двойного убийства или другого варианта развития событий. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
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