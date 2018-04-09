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Мужчина убил соседа поленом и металлической кочергой
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Мужчина убил соседа поленом и металлической кочергой 

Нижегородская правда 17 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comМужчина убил соседа поленом и металлической кочергойСледователями СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в совершении убийства.
По версии следствия, в ночь на 6 апреля 2018 года в доме дер. Тюрино Борского района в ходе бытовой ссоры между нетрезвыми односельчанами подозреваемый, обидевшись на высказанные в его адрес оскорбления, жестоко избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары поленом и металлической кочергой по голове. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался.
Вину подозреваемый признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.
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