Мужчина убил соседа поленом и металлической кочергой

По версии следствия, в ночь на 6 апреля 2018 года в доме дер. Тюрино Борского района в ходе бытовой ссоры между нетрезвыми односельчанами подозреваемый, обидевшись на высказанные в его адрес оскорбления, жестоко избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары поленом и металлической кочергой по голове. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался.

Вину подозреваемый признал. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.