В Кемерове задержан скрывавшийся 25 лет насильник

По версии следствия, в 1993 году тогда 18-летний кемеровчанин и его друг в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 16-летнюю девушку на чердаке жилого дома, которой затем пригрозили убийством, если она не встретится с ними снова.

Однако потерпевшая обратилась в полицию, друга обвиняемого задержали в тот же день, а его самого не успели, так как, узнав о судьбе товарища, он сбежал в Алтайский край . Там он прожил некоторое время, а затем вернулся в Кемерово, сначала не покидал дома, а затем неофициально устроился на работу грузчиком, представившись своим младшим братом, по документам которого жил.

Все это время мужчина находился в розыске, успев завести две семьи и стать отцом трех детей.

Полиции удалось раскрыть истинную личность преступника в рамках работы над раскрытием преступлений прошлых лет. Правоохранители приехали к нему на работу, сообщив о розысках человека с «определенными данными». Мужчина согласился проехать в отдел, где признался в совершенном 25 лет назад преступлении.

Расследование возобновленного уголовного дела в данный момент продолжается.