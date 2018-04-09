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В Кемерове задержан скрывавшийся 25 лет насильник
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В Кемерове задержан скрывавшийся 25 лет насильник 

Рамблер 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Полиция Кемерова нашла мужчину, 25 лет скрывавшегося от правосудия, сообщает пресс-служба областного управления СК.
По версии следствия, в 1993 году тогда 18-летний кемеровчанин и его друг в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 16-летнюю девушку на чердаке жилого дома, которой затем пригрозили убийством, если она не встретится с ними снова.
Однако потерпевшая обратилась в полицию, друга обвиняемого задержали в тот же день, а его самого не успели, так как, узнав о судьбе товарища, он сбежал в Алтайский край. Там он прожил некоторое время, а затем вернулся в Кемерово, сначала не покидал дома, а затем неофициально устроился на работу грузчиком, представившись своим младшим братом, по документам которого жил.
Все это время мужчина находился в розыске, успев завести две семьи и стать отцом трех детей.
Полиции удалось раскрыть истинную личность преступника в рамках работы над раскрытием преступлений прошлых лет. Правоохранители приехали к нему на работу, сообщив о розысках человека с «определенными данными». Мужчина согласился проехать в отдел, где признался в совершенном 25 лет назад преступлении.
Расследование возобновленного уголовного дела в данный момент продолжается.
 Ещё 2 источника 
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